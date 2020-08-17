الأسهم تستعيد مستويات مارس بمكاسب مليارية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح، وام

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وصعدت لأعلى مستوياتها منذ مارس الماضي بمكاسب 5.6 مليارات درهم، ليصل رأسمالها السوقي إلى 968 مليار درهم مع تفاؤل المستثمرين بتماسك الأرباح النصفية للشركات في ختام ماراثون النتائج والتوقعات بتحسنها في النصف الثاني.

وصعد سوق دبي 1.29% إلى 2183.37 نقطة مع ارتفاع العقار والبنوك والاستثمار والسلع والتأمين والنقل والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.61% عند 4413.26 نقطة بدعم ارتفاع البنوك والعقار والاتصالات والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 703.6 ملايين درهم منها 250 مليوناً في دبي و453.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 445.9 مليون سهم، موزعة بواقع 289.75 مليوناً في دبي، و156.14 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5953 صفقة.

واستحوذت 8 أسهم على 75% من السيولة أو ما يعادل 523.8 مليون درهم وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«الاتحاد العقارية» و«العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» و«أبوظبي التجاري» و«أدنوك للتوزيع».

ومن ناحية أخرى واصلت أسواق المال الإماراتية المحافظة على صدارتها لقائمة أكثر الأسواق المالية جاذبية للاستثمار، من حيث مكرر الربحية في منطقة الخليج والشرق الأوسط مع نهاية شهر يوليو من العام 2020.

وأسهمت الجاذبية، التي تتمتع بها الأسواق الإماراتية خلال الفترة الماضية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خصوصاً بعد إدراج شريحة كبيرة من الأسهم المتداولة فيها، ضمن مؤشرات مؤسسات استثمارية عالمية وفي مقدمتها مؤشر «إم إس سي آي»، الذي يضم أسواقاً من 23 دولة حول العالم.

وتظهر الإحصاءات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين أن متوسط مكرر ربحية الأسهم بلغ نحو 12.5 مرة في نهاية شهر يوليو 2020 مقارنة مع 13.6 مرة خلال الشهر ذاته من العام 2019.

وكانت العوائد النقدية السخية، التي قررت شريحة كبيرة من الشركات المدرجة في الأسواق توزيعها على المساهمين عن أرباح العام 2019 أسهمت في زيادة جاذبية مكرر ربحية الأسهم، وهو ما شجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الجاري.

وما زال قطاع المقاولات يتصدر قائمة الأكثر جاذبية، حيث بلغ مكرر ربحية القطاع 7.35 مرات، وجاء قطاع النقل بالمرتبة الثانية بمكرر ربحية 7.88 مرات ثم قطاع شركات العقار 9.85 مرات، أما قطاع البنوك فقد بلغ مكرر الربحية 10.03 مرات ثم قطاع التأمين 10.63 مرات وقطاع الضيافة 11.34 مرة، وكان قطاع الدواء والصحة أكبر القطاعات من حيث مكرر الربحية، والذي بلغ 32 مرة.

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