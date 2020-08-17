«العالمية القابضة»ضمن العشرة الكبار في الأرباح

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

احتلت 10 شركات قيادية قائمة الأكثر ربحية في أسواق المال المحلية خلال النصف الأول بمكاسب تجاوزت 23 ملياراً، ونجحت شركة «العالمية القابضة» في دخول نادي العشر الكبار بأرباح قياسية. وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، تصدر «أبوظبي الأول» قائمة الشركات الأكثر ربحية بأرباح جاوزت 4.8 مليارات درهم، ثم مجموعة «اتصالات» بأرباح 4.56 مليارات، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 4.09 مليارات درهم، يليه «دبي الإسلامي» 2.12 مليار درهم، و«إعمار العقارية» 2.3 مليار درهم.

وجاء في المرتبة الخامسة «أبوظبي التجاري» بأرباح 1.43 مليار درهم، و«إعمار للتطوير» 1.19 مليار درهم، و«أدنوك للتوزيع» 910 ملايين، و«العالمية القابضة» 813 مليون درهم بنمو 7449%، ثم «الدار العقارية» 787 مليوناً.

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