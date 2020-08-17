19 مليوناً أرباح «الخليج للمشاريع الطبية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغت الأرباح الصافية لشركة الخليج للمشاريع الطبية 19 مليون درهم تقريباً خلال النصف الأول من العام 2020، فيما وصلت قيمة الأرباح التشغيلية إلى 54.6 مليون درهم، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه الشركة، أمس.

وأظهرت البيانات المالية للشركة أن إجمالي الموجودات وصل إلى 1.24 مليار درهم في النصف الأول من العام 2020، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها 1.05 مليار درهم، وربحية السهم الواحد 0.029 درهم، ولم يشهد رأسمال الشركة أية تغيرات.

وعلى مستوى الإيرادات فقد بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري 228.7 مليون درهم، وإجمالي الأصول غير المتداولة 972 مليون درهم.

وكان مجلس إدارة الشركة الخليج للمشاريع الطبية عقد اجتماعاً، أمس، جرى خلاله اعتماد محضر الاجتماع السابق والمصادقة على النتائج المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو، بالإضافة إلى بحث مسائل إدارية أخرى لا تأثير لها على سعر السهم المتداول في السوق.

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