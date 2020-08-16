«دي إكس بي» .. 596 ألف زيارة و106 ملايين إيرادات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت إيرادات بلغت 106 ملايين درهم، و596 ألف زيارة و49 % نسبة الإشغال في فندق لابيتا.وقالت في بيان أمس، إنها استغلت فترة الإغلاق المؤقت للتركيز على إضافة 12 لعبة ووجهة ترفيهية جديدة في المتنزهات الترفيهية موشنجيت دبي وبوليوود باركس، ومن المقرر أن تكتمل الإضافات خلال نهاية العام الجاري، فيما تستعد خلال الربع الرابع للانتهاء من مشروع فندق ليجولاند دبي.

وسجلت الشركة أداء جيداً في الربع الأول، حيث انخفضت الخسائر قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 78 % مقارنة بالربع من العام 2019، مدفوعاً بالتنفيذ الناجح لخطة الكفاءة التشغيلية، فيما تراجعت الخسائر قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 26 % على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2020، وذلك نتيجة لتنفيذ خطة الطوارئ خلال فترة إغلاق المتنزهات من تاريخ 15 مارس.

وقال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: «نفذنا خطة إدارة الطوارئ خلال فترة الإغلاق المؤقت لعملياتنا اعتباراً من 15 مارس المنصرم، بالتوازي مع تركيزنا على تعزيز وجهاتنا في الوقت نفسه استعداداً لاستقبال ضيوفنا في الوجهة الترفيهية في 23 من سبتمبر المقبل». وأضاف: «شهدنا بداية جيدة لهذا العام خلال الربع الأول حيث كانت مؤشرات الأداء تشير إلى تحقيق ربع آخر من حيث الربحية.

ولكن أثرت الجائحة على عملياتنا التشغيلية، والتي قمنا بتعليقها مؤقتاً وانعكس التأثير أيضاً على أدائنا، حيث بلغت الإيرادات 100 مليون درهم بانخفاض بنسبة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وخلال فترة الربع الأول من العام 2020 انخفضت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات لتصل إلى 4 ملايين درهم أو بانخفاض بنسبة 78 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالإدارة الجيدة للتكاليف التشغيلية، والتي انخفضت نحو 60 مليون درهم أو بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وما زالت دي إكس بي ملتزمة بتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في تحقيق التعادل النقدي قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ومع ذلك، فقد تأثرت الجداول الزمنية، التي تم الإبلاغ عنها مسبقاً بسبب الجائحة، ومن المتوقع أن تكون الزيارات على المدى القريب من السوق المحلية للزوار.

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