160 مليوناً خسائر «الاتحاد العقارية»النصفية

المصدر: (دبي-البيان)

سجلت شركة الاتحاد العقارية، صافي خسائر 38.56 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 121 مليون درهم خسائر في الربع الأول، بتراجع قدره 68 %.

وقالت الشركة:«حققنا نمواً استثنائياً مستداماً تمثل بإطلاق سلسلة من المبادرات التحويلية وإعادة الهيكلية التنظيمية للشركة، ويأتي هذا التحسن الملحوظ بفضل الجهود الكبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك خفض المصاريف الإدارية والتشغيلية للمجموعة إلى 58 مليون درهم خلال النصف الأول، مقارنة بـ 76 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض بنحو 24 ٪».

وأكد خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس الإدارة، أن المجموعة عانت خلال السنوات السابقة من مستويات كبيرة من الخسائر، مرجحاً السبب إلى تراجع مستويات قطاع العقارات في المنطقة وإعادة التقييم الإلزامي اللاحق«الملحوظ في السوق»، مما أدى إلى تسجيل صافي خسارة إجمالي 160.42 مليون درهم للنصف الأول.

وقال:«يمثل ملف الديون واحداً من أكثر التحديات التي حرصنا على معالجته كأولوية قصوى، ويلتزم مجلس الإدارة في العمل على مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة لتكاليف التشغيل والأداء المالي للشركة بشكل عام».

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