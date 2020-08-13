«سامبا» السعودي في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن انضمام مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي، إلى قائمة الشركات النشطة والمُدرجة ضمن المركز، لتصبح بموجب هذا الترخيص، أول بنك سعودي، يقوم بمزاولة أعماله، وافتتاح مكتب تمثيلي له في مركز دبي المالي العالمي، حيث ستستفيد المجموعة من المنصة العالمية، التي يوفرها المركز لتعزيز الحضور العالمي للمجموعة، وتعزيز خدمة العملاء في كل أنحاء المنطقة، كما يأتي هذا التوسع استكمالاً لخطط المجموعة الرامية إلى توسعة أعمالها في المنطقة، والتي انطلقت في العام 2008، عندما بدأت بتقديم خدماتها المصرفية الشاملة في الإمارات.

ويؤكد هذا التوسع تقديم المركز لمجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية عالمية المستوى، فضلاً عن المنظومة المالية الشاملة ، الأمر الذي يشكل حافزاً للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو في تقديم الخدمات المصرفية الإقليمية.

وتتمتع «سامبا» بسمعة مرموقة في السعودية في مجالات الابتكار وتقديم حلول مالية رائدة، والتي تنسجم مع رؤية المركز لقيادة مستقبل القطاع المالي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نتوجه بالشكر إلى «سامبا» لكونها أول بنك من السعودية، يقوم بتأسيس مكتب له في المركز لتقديم خدماتها للإمارات والمنطقة، بحيث يوفر لها المركز أكبر منظومة مالية متكاملة على مستوى المنطقة بوجود أكثر من 2,500 شركة من بينها 820 شركة في القطاع المالي».

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