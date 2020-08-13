عودة خدمات الإمارات دبي الوطني الرقمية

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

عادت كافة خدمات الإمارات دبي الوطني المصرفية الرقمية للعمل بما فيها تطبيق الصيرفة الذكية للبنك. وكان البنك أرسل لعملائه رسالة الأربعاء الماضي لإبلاغهم بتوقف الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق البنك من 2 صباحاً حتى 11 ليلاً يوم الجمعة 7 أغسطس.وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في بيان إن فريق عمل البنك تمكن من حل كافة الصعوبات وتمت استعادة كامل الخدمات المصرفية عبر جميع القنوات ونجاح ترقية النظام المصرفي الأساسي.

وأضاف: أننا سنواصل متابعة الوضع عن كثب، وتحسين أداء الخدمة مع قيام المزيد من العملاء بمعاودة استخدام منصاتنا المصرفية الرقمية. ونأسف لأية صعوبات واجهت عملاءنا الكرام خلال انقطاع الخدمات ونؤكد على التزامنا المتواصل بالإجابة على كافة استفساراتكم. وخصص «الإمارات دبي الوطني» استثماراً بمليار درهم لتعزيز الابتكار الرقمي والتحول متعدد القنوات ضمن عملياته وخدماته للارتقاء بتجربة العملاء المصرفية وتعزيز أمن التعاملات.

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