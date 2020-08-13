2.2 مليار مبيعات «دوكاب» في 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ارتفعت مبيعات مجموعة دوكاب إلى 2.2 مليار درهم خلال النصف الأول 2020 وسجلت أرباحاً إجمالية مستقرة. واستطاعت دوكاب تخفيض المديونية 43 ٪ مقارنة بالنصف الأول من 2019 بفضل التدفق النقدي الكبير من الأنشطة التشغيلية، وواصلت عملياتها التشغيلية بالكامل الفترة الماضية، بفضل المرونة التي تمتاز بها أعمال الشركة.

وحققت «دوكاب للكابلات» التي تعد الكيان الأكبر من المجموعة حجم مبيعات ثابت قرب 40 ألف طن متري من الموصلات مقارنة بالعام السابق، وواصلت عملياتها دون انقطاع خلال جائحة «كوفيد 19»، لتتابع بذلك توريد منتجات الكابلات والملحقات للعملاء في أكثر من 22 سوقاً للتصدير.

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