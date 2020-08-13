مليارا درهم أرباح «إعمار» و5.1 مليارات مبيعات العقارات

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة إعمار العقارية، أرباحاً صافية بقيمة 2.007 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة إيرادات بلغت 9.032 مليارات درهم من جميع أصولها، في أداء اتسم بالمرونة، وذلك على الرغم من الآثار السلبية التي خلّفها تفشّي وباء (كوفيد 19) على الاقتصاد العالمي ككل، وبلغت المبيعات العقارية للمجموعة 5.120 مليارات درهم.

وتماشياً مع الإجراءات والتدابير التي تبنّتها الإمارات في مكافحة الوباء، والتي لاقت إشادة كبيرة من جميع أنحاء العالم، فإن النتائج النصفية التي حقّقتها إعمار العقارية جاءت مدعومة باستثمار الشركة المستمرّ في الحلول الابتكارية والرقمية في جميع عملياتها.

قال محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، إن النتائج التي حقّقناها خلال النصف الأول أكدّت قدرتنا على المحافظة على قوتنا والتعامل مع مختلف الظروف والاستجابة لها بسرعة ومرونة، وهو ما أظهرناه في تعاطينا مع تبعات أزمة وباء كوفيد 19 هذا الأداء يؤكد جودة منتجاتنا وابتكاريتها وكفاءة من يعملون على تطويرها، ونحن ماضون قدماً في رفع مستوى خدماتنا ومنتجاتنا بما يفوق التطلعات عاماً بعد عام، وبما يضمن تطبيقنا لأعلى معايير الجودة في جميع مجمّعاتنا ووجهاتنا.

أداء قوي

وأضاف: «طبقنا العديد من الاستراتيجيات التي أثبتت مرونة أنشطتنا، ومكنتنا من تحقيق هذا الأداء القوي، والتي تضمنت توسع النطاق الجغرافي لأعمالنا، وأنا على يقين بأنه وبعد الخطوات التي اتخذناها في تعزيز ابتكاراتنا وتنمية مواهبنا والحفاظ على المستوى المطلوب من السيولة النقدية، فإننا حققنا نتائج قوية ستمكنننا من تعزيز أدائنا مستقبلاً رغم التحديات التي نواجهها.

والآن وفي الوقت الذي بدأ فيه العالم الاستفاقة من صدمة الأزمة، فإنني على ثقة بأن ما نمتلكه من تنوع في قاعدة أنشطتنا وكفاءة موظفينا وقوتنا المالية، سيشكل الأسس التي نستند إليها في المستقبل للتعامل مع أية أوضاع استثنائية، ولتطوير أنفسنا لنكون أكثر قو من أي وقت مضى».

وقامت إعمار بتوسيع نطاق جهودها فيما يتعلق بتدابير الصحة والصحة والسلامة في جميع وجهاتها ومجمعاتها، وأطلقت العديد من المبادرات المبتكرة التي تضمن تواصلها الدائم مع عملائنا.

«إعمار للتطوير»

وحققت «إعمار للتطوير»، إيرادات إجمالية بلغت 4.81 مليار درهم خلال النصف الأول، فيما بلغ صافي الأرباح 1.036 مليار درهم، مؤكدة التزامها بتسليم كافة مشروعاتها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وسلمت الشركة لغاية شهر يونيو الماضي 64.700 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية، مع أكثر من 43.000 وحدة تم تسليمها في الإمارات، وتعمل الشركة حالياً على إنجاز أكثر من 29 ألف وحدة في الإمارات، إلى جانب 11.000 وحدة في مشروعاتها قيد التطوير في الأسواق الدولية.وبلغ إجمالي المبالغ المستلمة عن المشروعات قيد الإنجاز 41.753 مليار درهم، بما فيها 29.569 مليار درهم في الدولة، وسيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت مجموعة إعمار مولز، عن تسجيلها عائدات إجمالية بقيمة 1.657 مليار درهم خلال النصف الأول، فيما بلغ صافي أرباحها 345 مليون درهم.

الضيافة والترفيه

وأسهمت أنشطة إعمار في قطاع الضيافة والترفيه والتأجير التجاري بإيرادات وقدرها 831 مليون درهم من إجمال الإيرادات، حيث بلغت إيرادات هذه الأنشطة مع عائدات إعمار مولز ما مجموعة 2.48 مليار درهم، أي ما يعادل 28% من إجمالي إيرادات مجموعة إعمار العقارية.

وسجلت عمليات إعمار في الأسواق الدولية إيرادات بقيمة 1.72 مليار درهم (470 مليون دولار) خلال النصف الأول، وهي تعادل الإيرادات التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أسهمت عمليات إعمار الدولية بنسبة 19% من إجمالي إيرادات المجموعة، وجاءت هذه النتائج مدعومة بعمليات الشركة الناجحة في كل من مصر وباكستان، بما في ذلك إطلاق كل من مشروع كايرو جيت المتعدد الاستخدامات ومشروع برج بانوراما في كراتشي.

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