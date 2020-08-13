قيمة سوق دبي تلامس 300 مليار درهم

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 3 مليارات درهم، معززاً بمكاسب سوق دبي مع اقتراب رأسماله السوقي من 300 مليار درهم، وتركزت التداولات بشكل رئيسي على الأسهم القيادية في قطاع العقار والبنوك، في الوقت، الذي استمرت الشركات المدرجة في الإفصاح عن نتائجها النصفية.

وصعد سوق دبي 0.86% إلى 2115.31 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ 23 يونيو الماضي، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي طفيفاً بنسبة 0.2% عند 4359.57 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاتصالات والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة أقل من الجلسة الماضية مع وصولها إلى 362.5 مليون درهم منها 173.8 مليوناً في دبي و188.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 314.7 مليون سهم، موزعة بواقع 187.7 مليوناً في دبي و127 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5693 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.31% بعد نمو «إعمار العقارية» 0.37% و«إعمار مولز» 0.74% و«الاتحاد العقارية» 0.6% و«داماك» 0.71%، في مقابل نزول «أرابتك» 1.83% و«إعمار للتطوير» 0.46% و«ديار» 0.34%، وزاد قطاع البنوك 1.6%، معززاً بمكاسب «الإمارات دبي الوطني» 2.7% و«دبي الإسلامي» 0.78%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.08% مع ارتفاع «شعاع» 2.36%، فيما انخفض «سوق دبي المالي 0.12% واستقر «دبي للاستثمار»، وصعد قطاع النقل 0.03% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 1.8% و«الخليج للملاحة» 1.89% فيما انخفض «أرامكس» 1.45%.

وتصدر«الإمارات دبي الوطني» النشاط بنحو 25.2 مليون درهم، تلاه «أرابتك» 24.6 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 22 مليوناً. وحقق «مصرف عجمان» أكبر ارتفاع 3.27% فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 1.83%، واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 12 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 0.4% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.72% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 0.79%، ونزل قطاع العقار 1.59% مع تراجع «الدار» 1.67% و«رأس الخيمة العقارية» 0.52%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.12% بضغط هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة 0.04% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 2.58% فيما انخفض «دانة غاز» 2.12% واستقرار «طاقة»، وزاد قطاع الاستثمار 0.5% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.67% و«إشراق» 7.61%، فيما هبط «الواحة كابيتال»4.11%. هيمن «الدار العقارية» على النشاط بنحو 43.3 مليوناً، تلاه «أبوظبي الأول» 30 مليوناً، ثم «العالمية القابضة»21 مليون.

وحقق «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع 15%، فيما كان «سيراميك رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً 4.62%، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 32.37 مليوناً، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 22.5 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 22.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 22.5 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 22.5 مليون درهم.

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تجاوز صافي استثمارات المواطنين في أسواق الأسهم المحلية، حاجز 3 مليارات درهم أمس،وجاء ذلك نتيجة زيادة حجم تداولات هذه الشريحة منذ بداية العام الجاري والتي تجاوزت قيمتها 63.4 مليار درهم بيعاً وشراء في السوقين.وتشكل تداولات المواطنين نحو 51% من إجمالي جميع التداولات المسجلة في السوقين والتي وصلت قيمتها إلى 124 مليار درهم بيعاً وشراء تقريبا منذ بداية العام وحتى اليوم.

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