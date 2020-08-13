16.6 مليون درهم أرباح «وطنية» النصفية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ارتفعت أرباح شركة الوطنية للتكافل «وطنية» خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 16.6 مليون درهم من 7 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 136 ٪، وأدت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية بسبب وباء «كورونا» المستجد إلى انخفاض كبير في حوادث السير والأمراض العامة، وأثر ذلك بشكل إيجابي في محفظة تأمين المركبات والتأمين الطبي في الشركة.

وتراجعت نسبة الخسارة الإجمالية إلى 54 ٪ مقارنة بـ 62٪ في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 271 ٪ من 3.4 ملايين درهم إلى 12.6 مليون درهم. وأظهر دخل الاستثمار زيادة طفيفة بنسبة 8 ٪ إلى 3.9 ملايين درهم إماراتي مقارنة بـ 3.6 ملايين درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2019.

وتمكنت «وطنية» من تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وقد أفضت تدابيرها إلى نمو الأعمال خلال فترة اقتصادية صعبة.

وأوضح الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، بأن استراتيجية الشركة ترتكز على البيانات، فقد أدرجت الشركة حسماً خاصاً على أقساط تأمين السيارات والخدمات الطبية.

وقال: كما جرى منح حسم 50 ٪ على بوليصة تأمين السيارات للعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، وجرى أيضاً ضبط النفقات، من خلال ضمان مساهمة كل الإنفاق في الإيرادات المباشرة أو زيادة الإنتاجية.

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