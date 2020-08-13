5 ملايين درهم أرباح «شعاع» النصفية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حققت شركة «شعاع كابيتال» أرباحاً صافية قدرها 5 ملايين درهم عائدة للمساهمين، في الثاني، فيما بلغت الأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والأهلاك 125 مليون درهم.بلغت الإيرادات التشغيلية لشعاع خلال الربع الثاني من عام 2020 ما مجموعه 86 مليون درهم، بزيادة 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وحافظت وحدة إدارة الأصول في المجموعة على قاعدتها المتينة من الأصول، حيث بلغ حجم الأصول المدارة لدى الشركة 13 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني 2020 مقارنة بـ 12.8 خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يسهم في دعم خطط الشركة من ناحية تعزيز مصادر الإيرادات المستقرة والمتكررة من خلال الأدوات الرأسمالية الدائمة.

قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للشركة: «خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تمكنا من الاستمرار في تحقيق الأرباح بفضل تفاني موظفينا والتزامهم بتطبيق مندرجات خطتنا الاستراتيجية. تمكنا من تعزيز حجم الأعمال المصرفية الاستثمارية التي نتولى إدارتها، ونتطلع إلى إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية الجديدة، ونحن ملتزمون بمواصلة توفير قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا».

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