8.5 ملايين أرباح «ديار للتطوير» للنصف الأول

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «ديار للتطوير» تسجيل إيرادات بقيمة 174.5 مليون درهم، وصافي أرباح بقيمة 8.5 ملايين درهم لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشركة، أمس، حيث وافق مجلس الإدارة على النتائج المالية للنصف الأول من العام والمنتهي في 30 يونيو 2020.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: حرصت الشركة خلال الفترة الماضية على ضمان استمرارية أعمالها في مختلف القطاعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والامتثال للقرارات الصادرة من الجهات الحكومية، حيث واصلت الشركة الأعمال الإنشائية في مشاريعها القائمة، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات لعملائنا في إدارة العقارات والمرافق مع استكمال عمليات تسليم الوحدات للملاك في مشروع ميدتاون.

وأضاف: سنواصل في ديار استكمال مشاريعنا بحسب الجدول الزمني في ظل الظروف الراهنة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع بيلا روز في البرشاء جنوب نسبة 75%، كما يجري الاستعداد لبدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من مشروع ميدتاون السكني المتكامل، والتي ستضيف 7 مبانٍ جديدة للمشروع.

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