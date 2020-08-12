«الإمارات دبي الوطني» مهتم بشراء «بلوم مصر»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أفادت وكالة «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة بأن بنك الإمارات دبي الوطني مهتم بشراء بنك بلوم مصر من بنك لبنان والمهجر، أحد أكبر بنوك لبنان.

وأضافت إن «الإمارات دبي الوطني» كَلفَ «سي آي كابيتال» لتكون مستشاره المالي في صفقة الاستحواذ المُنتَظَرة على «بلوم مصر»، فيما كلّف «لبنان والمهجر» المجموعة المالية «هيرميس» لتكون مستشاره في نفس الصفقة.

ونقلت الوكالة عن بنك «لبنان والمهجر» أن الهدف من الصفقة هو الالتزام بقرارات مصرف لبنان المركزي بزيادة رأس المال، وخاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان وأضاف «لبنان والمهجر» إن إتمام الصفقة مرهون بموافقة مجلس إدارته، ثم موافقة نهائية من جانب البنك المركزي المصري وعليه جرى بالفعل التقدم بطلب إلى البنك المركزي المصري لاستصدار موافقته على الصفقة.

يُذكَر أن «بلوم مصر» بدأ نشاطه عام 2005 وبلغ عدد فروعه في مصر حتى الآن 28 فرعاً.

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