الأسهم تعزز مكاسبها بدعم البنوك والعقار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية، مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي بدعم رئيسي من أسهم البنوك والعقار، مع استمرار ترقب المستثمرين لباقي نتائج الشركات النصفية خاصة العقارية، وذلك بالتزامن مع قرب نهاية المهلة المقررة للإفصاح مع نهاية الأسبوع الجاري، فيما تحسنت السيولة نسبياً متخطية 450 مليوناً، في وقت تباين التوجه الاستثماري للمؤسسات والأجانب.

وصعد سوق دبي 0.16% عند 2097 نقطة، فيما زاد سوق أبوظبي 0.33% إلى 4368 نقطة، واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 452.5 مليون درهم منها 229.5 مليوناً في دبي و223 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 463.2 مليون سهم موزعة بواقع 360.9 مليوناً في دبي و103.3 ملايين في أبوظبي من خلال تنفيذ 5897 صفقة.

سوق دبي عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.25% مع صعود «إعمار العقارية» 0.74% و«إعمار مولز» 0.74% و«ديار» 0.34% في مقابل نزول كل من «أرابتك» 4.95% و«داماك» 1.28% و«الاتحاد العقارية» 0.3%، وزاد قطاع البنوك 0.22% بدعم «الإمارات دبي الوطني» 0.54% فيما استقر «دبي الإسلامي».وصعد قطاع النقل 0.3% بدعم «أرامكس» 1.7% و«الخليج للملاحة» 2.8% فيما انخفض «العربية للطيران» 1.77%. بينما هبط قطاع الاستثمار 0.84% نتيجة انخفاض «دبي للاستثمار» 0.87% و«سوق دبي المالي» 0.72% و«شعاع» 1.24%.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط بنحو 66.6 مليون درهم، تلاه «أرابتك» 30.7 مليون، و«إعمار العقارية» 23.34 مليون، وحقق «دبي للمرطبات» أكبر ارتفاع 5.55% فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 4.95%. واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي 19.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.37% مع صعود «أبوظبي التجاري» 0.2% و«أبوظبي الأول» 0.18% و«أبوظبي الإسلامي» 0.81%، ونما قطاع العقار 2.7% مع ارتفاع «الدار العقارية» 2.86% و«رأس الخيمة العقارية» 0.52%.

وصعد قطاع الاستثمار 2.77% نتيجة صعود «العالمية القابضة» 2.91% و«إشراق» 3.53% و«الواحة» 1.73%، بينما انخفض قطاع الاتصالات 0.36% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الطاقة 1.52% على وقع هبوط «طاقة» 1.41% و«دانة غاز» 1.53% و«أدنوك للتوزيع» 1.59%.

وتزعم «الدار العقارية» النشاط بنحو 55.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» 27.7 مليون درهم، ثم «واحة الزاوية» 22.7 مليون درهم. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع 14.8%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً 4.86%. وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي 19.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي 9 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي 12.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي 9 ملايين درهم، ونحو الشراء بأبوظبي، بصافي 12.5 مليون درهم.

إفصاحات

انخفضت أرباح «أم القيوين للاستثمارات العامة» إلى 1.08 مليون درهم في النصف الأول.

يناقش مجلس إدارة «الاتحاد العقارية» في اجتماعه غداً، الفرص الاستثمارية في الإمارات بغرض الاستحواذ.

سجلت «سلامة» خسائر متراكمة بنحو 373.2 مليون درهم، تشكل 30.84% من رأس المال.

تراجعت أرباح شركة «الفجيرة لصناعات البناء» إلى 19.4 مليون درهم في النصف الأول.

تكبد «بنك الإمارات للاستثمار» خسائر بنحو 20.9 مليون درهم في النصف الأول.

ارتفعت أرباح شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» إلى 38.5 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة بنحو 35.19 مليون درهم في الفترة المقارنة من 2019.

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