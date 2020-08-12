«التأمين» توقف شركتين وتشطب «الأهلية لوسطاء التأمين»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أوقفت هيئة التأمين، شركتين عاملتين بالقطاع بسبب مخالفتهما لتعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، فيما قررت إلغاء ترخيص وشطب قيد الشركة الأهلية العامة لوسطاء التأمين عن مزاولة مهنة وساطة التأمين بسبب ارتكابها عدة مخالفات.

وقالت الهيئة إنه تقرر إيقاف شركة «بينتا كير» عن مزاولة مهنة مزاولة إدارة مطالبات التأمين الصحي اعتباراً من 28 يوليو الماضي، بسبب مخالفتها لتعليمات الترخيص، ونوهت بعدم التعامل معها في مجال مهنة إدارة المطالبات الصحية لحين صدور قرار آخر من الهيئة.كما قررت الهيئة إيقاف شركة «سايكو» للرعاية الصحية عن مزاولة مهنة إدارة مطالبات التأمين الصحي اعتباراً من 7 يونيو الماضي بسبب مخالفتها لتعليمات الترخيص.

شطب قيد

وقررت الهيئة إلغاء ترخيص وشطب قيد الشركة الأهلية العامة لوسطاء التأمين عن مزاولة مهنة وساطة التأمين بسبب ارتكابها مخالفات تشمل عدم قيام الوسيط بسداد أقساط شركات التأمين في مواعيدها، وقد بلغ حجم الذمم الدائنة المترتبة على الوسيط والمتعلقة بأقساط التأمين ما يقارب 7.5 ملايين درهم، كما بلغ حجم الذمم المدينة ما يقارب 4 ملايين درهم متعلقة بأقساط تأمين مستحقة من حملة الوثائق، إضافة إلى وجود التزامات على الشركة للموظفين بمبلغ 400 ألف درهم، وبلغ حجم السيولة المتوفرفي خزينة الشركة 24.5 ألف درهم، وعدم إفصاح الوسيط عن وجود قروض بنكية حيث بلغت حتى تاريخ التفتيش 1.03 مليون درهم، وعدم وجود كادر فني فضلاً عن غلق المقر.

إغلاق فروع

وأغلقت الهيئة فروع لشركة «أورينت للتأمين» وتشمل فروع مدينة دبي الطبية وديرة بدبي ومصفح بأبوظبي والفجيرة بناء على طلبها، وكذلك إغلاق فرع شركة «أبوظبي الوطنية» في شارع السلام بأبوظبي وفرع «أبوظبي الوطنية للتأمين» في أبو شغارة بالشارقة وشطب قيدها بناء على طلبها بالتوقف نهائياً عن مزاولة النشاط، كما قررت إغلاق فرع الشارقة لشركة «لنكس» وإلغاء القيد من السجل، وتحويل جميع الأعمال الخاصة بفرع الشركة إلى المكتب الرئيسي.

كما قررت الهيئة إلغاء ترخيص وشطب قيد عدد من الاستشاريين من سجلات اكتواريين التأمين لديها بناء على طلبهم، على أن يلتزم الاكتواري بالتوقف نهائياً عن مزاولة النشاط.

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