110 ملايين أرباح «عمان للتأمين» النصفية

المصدر: (دبي - البيان)

حققت شركة عُمان للتأمين، أرباحاً صافية بقيمة 110,2 ملايين درهم في النصف الأول، بزيادة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع زيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية إلى 245%.

ووصل مجموع إجمالي الأقساط المُكتتبة إلى 2,1 مليار درهم بزيادة 3% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع صافي الدخل الاستثماري بنسبة 5% ليصل إلى 57,6 مليون درهم.

وقال جان لويس لوران جوزي الرئيس التنفيذي للشركة: «تمكنّا من تجاوز النصف الأول الحافل بالتحديات بقدرات مالية متماسكة وأداء قوي على مستوى العمليات. وتبرهن النتائج الحالية بوضوح على مكانتنا كشركة تأمين رائدة وذات مكانة استثنائية بين جميع الشركات المُسجلة في الإمارات، وبما ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية إلى الاحتفاظ بمخاطر أكثر إيجابية في ميزانيتنا العمومية».

وتابع: «تجسدت نقطة قوة الميزانية العمومية للشركة في التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني، حيث عدّلت مؤسسة التصنيف الائتماني «أيه إم بيست» تصنيف النظرة المستقبلية للشركة من المستوى السلبي إلى المستوى المستقر، وأكّدت على استمرار تصنيف القوة المالية للشركة في المستوى «A»».

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