16.5 مليون درهم أرباح «أمانات» النصفية

المصدر: (دبي-البيان)

سجل صافي الربح المعدل لشركة أمانات القابضة 16.5 مليون درهم خلال النصف الأول، مقابل 35.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2019، وبلغ إجمالي الدخل المعدل 43 مليون درهم، وهو انخفاض سنوي بمعدل 32.6%، بينما بلغ الدخل المعدّل من الاستثمارات 37.4 مليون درهم، بانخفاض سنوي نسبته 31.4%.

ويعود انخفاض صافي الربح إلى تراجع مساهمة محفظة أمانات بقطاع الرعاية الصحية في إجمالي الدخل نتيجة تداعيات جائحة (كوفيد – 19)، غير أن ارتفاع مساهمة محفظة استثمارات أمانات بقطاع التعليم في الدخل بمعدل سنوي 5.4% ساهم في الحد جزئياً من الأثر السلبي، كما تأثر صافي الدخل بشكل ملحوظ بتسجيل مخصصات استثنائية بقيمة 15.9 مليون درهم متعلقة بالأرصدة المدينة المتقادمة بشركة سكون العالمية القابضة.

وأعرب حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات، عن اعتزازه بقدرة الشركة على مواصلة تحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين رغم التحديات الاستثنائية الناتجة عن انتشار الجائحة، حيث يعكس ذلك المقومات الفريدة التي تحظى بها الشركة.

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