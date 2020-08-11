3 إجراءات لمنع تأثير الشائعات على الأسهم

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن 3 إجراءات أخرى تتخذها لمنع تأثير الشائعات على تداولات الأسهم المحلية، أولها متابعة الإدارات المختصة بالهيئة بالتعاون مع الأسواق أي شائعات بالأسواق وتتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة التي تجرم تلك الممارسات لمنع التأثير على الأسعار، وثانياً استخدام الهيئة أحدث الطرق العالمية لمواجهة تلك الممارسات باستخدام أحدث أنظمة الرقابية علي التداول؛ حيث تقوم الإدارات المختصة بمتابعة الأخبار المنشورة في الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل لرصد الشائعات، وثالثاً تدرس الهيئة بلاغات المستثمرين بشأن أي شائعات وتقوم بالتواصل مع الأسواق والشركات المدرجة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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