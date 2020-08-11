أسعار «الإيبور» دون 1 % لخمسة أيام متواصلة

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور) بجميع آجالاتها خاصة طويلة الأجل لمدة سنة مستويات دون 1%، على مدار خمسة أيام متواصلة دون ارتداد لما فوق 1%. وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة طويلة الأجل لمدة سنة ارتدت، أمس، نحو للارتفاع مقارنة بالأحد الماضي، إلا أنها ما زالت دون مستوى 1% حيث سجلت 0.941 أمس مقابل 0.846% ليوم الأحد.

وتكشف إحصاءات الإيبور أن أسعار الفائدة خصوصاً طويلة الأجل لمدة سنة سجلت للمرة الأولى مستويات دون مستوى 1% يوم 14 يونيو الماضي حيث سجلت 0.998 إلا أنها ارتدت للارتفاع مرة أخري ولم تسجل في الشهر ذاته مستوى مشابهاً لما دون 1%، وخلال يوليو سجلت أسعار الفائدة طويلة الأجل ثلاث مرات على مدار أيام 22 و28 و29 يوليو مستويات أقل من 1%، حيث تراوحت بين 0.878 ليوم 22 يوليو و0.991 ليومي 28 و29 يوليو، إلا أنها بدأت شهر أغسطس مرتدة للارتفاع، حيث سجلت 1.04 ثم عادت للانخفاض دون مستوى 1% بدءاً من يوم 4 أغسطس لتتجه نحو الانخفاض، ثم الارتداد للارتفاع على مدار خمسة أيام دون مستوى 1%.

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