41 % نمو أرباح «سلامة» النصفية إلى 47 مليوناً

المصدر: (دبي - البيان)

ارتفع صافي أرباح الشركة الإسلامية العربية للتأمين، «سلامة»، إلى 47.05 مليون درهم في النصف الأول لعام 2020 مقارنةً بمبلغ 33.36 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019، بنمو بلغ 41 %، وعلى الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6.9 % من 650 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019 إلى 695 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020. وواصلت سلامة مسارها نحو النمو، محققةً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي دخل الأقساط.

وقد كان أداء جميع الأعمال والشركات التابعة وفقاً للتوقعات، باستثناء سلامة الجزائر، التي أعلنت عن انخفاض إجمالي دخل الأقساط، وقد أدت استراتيجية الاستثمار الحصينة إلى حماية سلامة من التقلبات في أسواق الأسهم.

وزاد دخل الاكتتاب من 76.72 مليون درهم في 2019 إلى 83.89 مليون درهم 2020، مما يعكس نمواً بنسبة 9.34%.

وقال مصطفى غازي خريبة، العضو المنتدب لمجموعة سلامة: «بقيت الشركة صامدة في النصف الأول في مواجهة الشكوك والتحديات غير المرئية التي يفرضها الوباء. ولقد مهد نهجنا الذي يركز على العملاء والذي تدعمه استراتيجيات محددة في مجال الأعمال والاستثمار الطريق لنجاح الشركة».

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