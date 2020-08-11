الأسهم تربح 15 ملياراً ورأسمالها يقترب من التريليون

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

عادت الأسهم المحلية للدائرة الخضراء في ختام جلسة أمس بعدما أضافت 15 ملياراً لرأسمالها السوقي الذي وصل إلى 960 ملياراً مقترباً من حاجز التريليون درهم معززاً بمكاسب غالبية الأسهم القيادية وخصوصاً «طاقة» الذي أضاف وحده مكاسب بـ 12.3 ملياراً، إلى جانب صعود «إعمار» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول»، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها السابقة مع ترقب المستثمرين للنتائج النصفية للشركات.

وزاد سوق أبوظبي 0.5% عند 4353 نقطة مع ارتفاع البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والسلع، فيما صعد سوق دبي هامشياً 0.01% إلى 2093 نقطة مع صعود الاستثمار والنقل والخدمات والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 360 مليون درهم منها 163.4 مليوناً في دبي و195.6 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 277 مليون سهم موزعة بواقع 170.6 مليوناً في دبي و106.4 ملايين في أبوظبي، من خلال 5759 صفقة.

سوق دبي

في دبي، صعد قطاع الاستثمار 0.84% مع ارتفاع «دبي للإستثمار» 0.87% و « سوق دبي» 0.73%، و«شعاع» 0.94%، وزاد قطاع النقل 0.6% مع ارتفاع «أرامكس» 1.15% واستقرار «العربية للطيران» فيما نزل «الخليج للملاحة» 0.64%.

وهبط قطاع العقار 0.06% مع تراجع «أرابتك» 1.9% و«داماك» 1.15% و«ديار» 0.68% و«إعمار مولز» 0.74% و«الإتحاد العقارية» 0.3% فيما نما «إعمار العقارية» 0.37% و«إعمار للتطوير» 0.94%، وتراجع قطاع البنوك 0.13% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.54% فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.26%.

وتصدر «أرابتك» النشاط بسيولة 39.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 26.35 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 18.7 مليوناً، وسجل «إكتتاب» أكبر ارتفاع 7.36%، فيما كان «سلامة للتأمين» الأكثر انخفاضاً 4.9%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصاف 10.28 ملايين درهم، فيما مال المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.22% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.36% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وتراجع «أبوظبي التجاري» 0.39%، وارتفع قطاع العقار 1.17% بعد ارتفاع «الدار» 1.16% و«رأس الخيمة العقارية» 1.32%.

ونما قطاع الطاقة 1.69% مع صعود «طاقة» 8.4%، والتي وصلت مكاسب سهمها 155.5 مليار درهم منذ مطلع يوليو الماضي بعد دمج الشركة لمعظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة، لتصبح بذلك ثالث أكبر شركة مساهمة مدرجة من حيث القيمة السوقية، وفي المقابل هبوط «دانة غاز» 0.28% واستقرار «أدنوك للتوزيع»، وصعد قطاع الاستثمار 3.35% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 3.37% و«إشراق» 2.22% و«الواحة» 4.26%. فيما استقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات».

هيمن «الدار» على النشاط 39 مليون درهم، تلاه «طاقة» 32.57 مليوناً ثم «أبوظبي التجاري» 26.4 مليوناً، وحقق «أبوظبي الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع 9.03%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً 5%. عمد المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصاف 48.24 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصاف 5.5 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصاف 29.86 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصاف 5.5 ملايين درهم، ونحو الشراء بسوق أبوظبي، بصاف 29.8 مليوناً.

تراجع أرباح «أركان»

انخفضت أرباح «أركان» لمواد البناء إلى 2.12 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة بنحو 33.7 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي شملت دخلاً غير متكرر بقيمة 25.3 مليوناً من بيع أصول الخردة بمصنع الأسمنت القديم والدخل المتأتي من عائد التأمين بقسم الأسمنت.

إفصاحات

* أعلنت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» عن استقالة عضوين من مجلس الإدارة وهما راشد سالم سيف لخريباني النعيمي، وسليمان راشد سعيد سليمان الغيثي وذلك اعتباراً من أمس لأسباب شخصية.

* يبحث مجلس إدارة شركة «دانة غاز» في اجتماعه الخميس المقبل خطط تمويل الشركة ونتائج النصف الأول.

* ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «اكسا الهلال الأخضر للتأمين» إلى 517 ألف درهم في النصف الأول، مقارنة بنحو 374 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصلت الخسائر المتراكمة إلى 80.45 مليون درهم.

* أعلنت «الخليج للملاحة القابضة» استقالة 4 أعضاء من مجلس الإدارة وهم: سعيد مبارك الهاجري وأحمد عيسي الفلاحي، ونور الدين شريف سحويل، وأسامة محمد البرواني.

* تعقد «دار التكافل» اجتماع الجمعية العمومية في 26 أغسطس للنظر في استقالة 4 أعضاء من مجلس الإدارة وانتخاب أربعة أعضاء جدد لاستكمال فترة الأعضاء المستقيلين التي ستنتهي في 2021.

* قلصت «الإمارات للمرطبات» خسائرها في النصف الأول إلى 3.4 ملايين درهم مقارنة مع 5.6 ملايين درهم في الفترة المقارنة من 2019، ووصلت الخسائر المتراكمة إلى 7.57 ملايين، تشكل 25.2% من رأسمالها.

* ارتفعت أرباح «الأغذية المتحدة» إلى 25.7 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة بـ 18.24 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019.

* وصلت أرباح «الوطنية للتأمينات» إلى 2.18 مليون درهم في النصف الأول، مقابل 23.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2019.

* حققت «اللاينس للتأمين» أرباحاً بنحو 24.79 مليون درهم في النصف الأول، مقابل 24.82 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019.

* سجل المصرف الخليجي التجاري أرباحاً بنحو 5.7 ملايين دينار بحريني، في النصف الأول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز