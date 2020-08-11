شراكة بين «ناسداك» و«بورصة دبي للذهب» في تقنيات أسواق المال

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع اتفاقية تعاون في مجال تقنيات أسواق المال، ستقوم ناسداك بموجبها بتزويد البورصة حزمة كاملة من حلول السوق المتكاملة، وتتضمن هذه الحلول المقدّمة عبر نظام الإطار المالي المتكامل من ناسداك (NFF)، منصات للتداول والتقاص الفوري لفئات الأصول المتعددة، وتطبيقات إدارة مخاطر ما قبل التداول، وتوفير معلومات تحليلية للسوق، والرقابة على السوق، إضافةً إلى تطبيقات ضمان الجودة اللازمة لحماية السوق وأعضاء البورصة والحفاظ على نزاهة التداول. كما أن تطبيقات ناسداك ستزود البورصة قدرات تقاص فائقة السرعة لفئات الأصول المتعددة، إلى جانب إدارة التسويات والمخاطر بكفاءة.

وسوف تسمح هذه الحلول المصممة لتنفيذ عمليات فعالة وموثوق بها للبورصة.وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نحن سعداء بهذه الشراكة في المرحلة القادمة من تطوير البورصة، من خلال مجموعة الحلول التقنية من ناسداك، حيث سنتمكن من تزويد أعضاء البورصة وعملائهم تحسينات مستمرة على مستوى أداء الخدمات.

كما سنتمكن من تقديم الخدمات سواء في المنطقة أو خارجها». وقال بول ماكوين، النائب التنفيذي للرئيس، رئيس مشغلي الأسواق والأسواق الجديدة وتقنيات الأسواق في ناسداك: «من خلال تبني تقنيات ناسداك القابلة للتطوير، تستطيع البورصة المضي في تنفيذ استراتيجيتها ورؤيتها لتطوير سوقها للمستثمرين في المنطقة والعالم».

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