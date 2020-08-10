«الإمارات دبي الوطني» يتوقع عودة خدماته الرقمية سريعاً

المصدر: (دبي - وائل اللبابيدي)

توقع متحدث رسمي في بنك الإمارات دبي الوطني أن تعود للعمل قريباً خدمات البنك الرقمية التي توقفت بسبب عطل فني أثناء إجراء عمليات ترقية الأنظمة المصرفية الرئيسية للبنك، وذلك بهدف توفير تجربة مصرفية أفضل وأكثر أماناً للعملاء.

وكان البنك أرسل لعملائه رسالة الأربعاء الماضي لإبلاغهم بتوقف الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق البنك من الساعة 2 صباحاً حتى 11 ليلاً وذلك يوم الجمعة 7 أغسطس، فيما استمر الانقطاع حتى لحظة كتابة الخبر. ورجح المصدر أن يكون سبب الانقطاع تأخر عمليات مطابقة السجلات خلال عملية تحديث ونقل البيانات.

وأكد بيان للبنك أنه سيكون بوسع عملائه مواصلة استخدام بطاقات الخصم المباشر والائتمان الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني لإجراء السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي التابعة له وإجراء المدفوعات في جميع المتاجر ومواقع التسوق الإلكتروني.

وأعرب في البيان عن أسفه للعملاء على التأخير والإزعاج وشكرهم على حسن صبرهم إلى حين عودة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعلى الهواتف المتحركة بالكامل إلى عملها قريباً دون أية انقطاعات.

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