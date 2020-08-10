جني أرباح مستحق على الأسهم.. وترقّب مزيد من نتائج الشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة، بعد مكاسبها الأخيرة بأعلى وتيرة منذ شهرين، مع استمرار الترقب لنتائج الشركات القيادية خصوصاً في القطاع العقاري.

وانخفض سوق دبي 0.66% إلى 2093.63 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والسلع والخدمات والاتصالات، وهبط سوق أبوظبي 0.64% عند 4331.49 نقطة مع تراجع البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 300.5 مليون درهم، منها 230.5 مليوناً في دبي و70 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 323.3 مليون سهم، موزعة بواقع 271 مليوناً في دبي و52.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4148 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.11% و«إعمار للتطوير» 1.4% و«إعمار مولز» 1.46% و«الاتحاد العقارية» 0.59% و«أرابتك» 3.67%، فيما صعد «ديار» 0.34% و«داماك» 0.11%، ونزل قطاع البنوك 0.82% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.78% و«الإمارات دبي الوطني» 1.07%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.32% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 0.87% و«سوق دبي المالي» 0.6% فيما صعد «شعاع» 9.82%، وارتفع قطاع النقل 0.73% بعد ارتفاع «أرامكس» 2.02% و«الخليج للملاحة» 0.21% فيما انخفض «العربية للطيران» 0.87%.

وهيمن «أرابتك» على النشاط بسيولة 45 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 27.2 مليوناً، ثم «الاتحاد العقارية» 26.4 مليوناً، وحقق «شعاع» أكبر ارتفاع بنسبة 9.82% فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 3.67%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصاف 6.15 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.92% مع نزول «أبوظبي الأول» 1.08% و«أبوظبي التجاري» 0.78% و«أبوظبي الإسلامي» 1.07%، ونزل قطاع العقار 1.57% مع انخفاض «الدار» 1.7% فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.26%.

ونزل قطاع الاتصالات 0.48% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع الطاقة 0.27% مع هبوط «طاقة» 1.5% فيما صعد «دانة غاز» 0.14%، واستقر «أدنوك للتوزيع». وارتفع قطاع الاستثمار 0.56% مع صعود «إشراق» 4.96% و«الواحة كابيتال» 2.73% فيما استقر «العالمية القابضة».

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بنحو 18.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» 7 ملايين، ثم «أركان» 6.4 ملايين، وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع 8.2%، فيما كان «ميثاق» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.75%. وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 31.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

› دعا «بنك الإمارات للاستثمار» و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» و«إشراق للاستثمار» و«الوثبة الوطنية للتأمين» و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» و«العين الأهلية للتأمين» و«الإمارات للتامين» و«فودكو القابضة» و«بنك رأس الخيمة الوطني» و«الجرافات البحرية الوطنية» و«سيراميك رأس الخيمة» و«رأس الخيمة للدواجن والعلف» و«مصرف الشارقة الإسلامي» المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتأكد من وجود أسمائهم كمستحقي لتوزيعات الأرباح النقدية، مع ضرورة موافاته في حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية ليتسنى صرف الأرباح.

واعتباراً من 14 فبراير 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، التي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها.

› يجتمع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» في 12 أغسطس.

› أعلنت شركة «واحة الزاوية القابضة» تكبدها خسائر بنحو 86.06 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح بنحو 82.32 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

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