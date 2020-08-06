بطاقات خصم من «الإمارات الإسلامي» للمواطنين

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن «الإمارات الإسلامي»، إطلاق مجموعة «إماراتي» الجديدة من بطاقات الخصم المصممة حصرياً للمتعاملين من المواطنين، بالتعاون مع شركة «فيزا».

وتتوفر «بطاقة الخصم إماراتي فيزا سيغنتشر» لمتعاملي الخدمات المصرفية المميزة، في حين يمكن لمتعاملي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المفضلة الحصول على «بطاقة الخصم إماراتي فيزا البلاتينية».

وتنتمي البطاقات الجديدة إلى فئة «بطاقات الخصم سريعة القراءة»، التي يمكن استخدامها للسحوبات النقدية والتسوق من المتاجر، وعبر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم، ويمكن ربطها مع محافظ الهواتف الذكية أبل باي؛ جوجل باي؛ سامسونج باي لإجراء المدفوعات بسرعة وسهولة وأمان.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا إثراء قائمة الخدمات والمنتجات التي نقدمها لمتعاملينا من المواطنين عبر إطلاق بطاقة خصم مصممة حصرياً لهم وغنية بالمزايا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز