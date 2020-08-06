121 مليون دولار دخل «دبي لصناعات الطيران» للنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2020. حيث بلغ صافي الدخل: 121.7 مليون دولار مقارنة مع 197.1 مليون دولار للنصف الأول 2019. ووصل إجمالي العائدات إلى 672.6 مليون دولار مقابل 735.2 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.

وبلغ هامش الربح قبل الضرائب 20% فيما كان 29% في النصف الأول من 2019، والعائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب: 8.9% (النصف الأول من العام الماضي 12.5%). وبلغ صافي الدين إلى حقوق المساهمين 2.51 مرة (نهاية العام الماضي: 2.64 مرة).

ووصلت السيولة المتاحة إلى 2818 مليون دولار مقارنة مع 2404 ملايين دولار نهاية العام 2019، والأصول غير المرهونة: 6.5 مليارات دولار (يونيو العام الماضي 6.1 مليارات دولار. ووصلت نسبة استخدام الأسطول إلى 99.2% (يونيو العام الماضي 99.3%)

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: تميزت نتائجنا المالية للنصف الأول من عام 2020 بسيولة قوية ووفيرة، مع تحسن في الميزانية وانخفاض الربحية.

وانخفض صافي الدخل في النصف الأول 2020 بشكل أساسي بسبب انخفاض عدد الطائرات في محفظة الطائرات المملوكة بواقع 23 طائرة، وانخفاض مبيعات الأصول الذي أسفر عن تراجع المكاسب الناشئة عن بيع الأصول، وانخفاض دخل التمويل، وارتفاع مخصصات المستحقات التجارية مقابل تراجع في مصاريف الفائدة.

وأضاف: لغاية هذه اللحظة، قدمنا حلولاً هامة على صعيد تأجيل الإيجار من شأنها خلق القيمة لكل من عملائنا و«دبي لصناعات الطيران». وحتى تاريخ 31 يوليو 2020، وافقنا على طلبات تأجيل للإيجار من 34 شركة طيران بقيمة إجمالية للإيجارات بلغت 16% من الإيرادات السنوية المعلنة.

كما نقوم حالياً بتقييم طلبات تأجيل للإيجار من 24 شركة طيران أخرى، وتناهز القيمة الإجمالية لهذه الطلبات 13% من الإيرادات السنوية المعلن عنها. ونتوقع تقديم مساعدة إضافية لعملائنا، كما نتوقع ازدياد المتأخرات.

وقال: حتى تاريخ 30 يونيو 2020، بلغت السيولة المتاحة لدينا 2.8 مليار دولار. وخلال النصف الأول من العام، أعدنا شراء سندات بقيمة 187 مليون دولار، ويبلغ التفويض المتبقي لإعادة الشراء 229 مليون دولار.

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