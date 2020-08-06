سوق دبي يقاوم جني الأرباح ويتماسك فوق 2000 نقطة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي هامشياً، متماسكاً أعلى من 2000 نقطة بعدما نجح في مقاومة عمليات جني الأرباح مدعوماً بمكاسب «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني»، بينما انخفض سوق أبوظبي بضغط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية بقيادة البنوك والاتصالات.

وارتفع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.02% إلى 2079.39 نقطة مع صعود العقار والبنوك والخدمات والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.28% عند 4305.91 نقاط مع هبوط البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 441.16 مليون درهم منها 309.16 مليوناً في دبي و132 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 600.3 مليون سهم موزعة بواقع 530.6 مليوناً في دبي و69.1 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6454 صفقة.

وتزعم «الاتحاد العقارية» النشاط في سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي مستحوذاً على 42.6% من سيولة السوق أو ما يعادل 131.6 مليون درهم رغم تعرضه أمس لعمليات جني أرباح مستحقة.

سوق دبي

وارتفع قطاع العقار بدبي هامشياً 0.01% مع صعود «إعمار العقارية» 0.38% و«إعمار للتطوير» 0.95% و«إعمار مولز» 0.75%، في مقابل نزول «أرابتك» 0.87% و«داماك» 1.48% و«ديار» 1.38% و«الاتحاد العقارية» 2.63%، وصعد قطاع البنوك 0.26% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.87% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.26%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.68% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.86% و«سوق دبي المالي» 0.6% فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1.8%، ونزل قطاع النقل 0.65% مع انخفاض «الخليج للملاحة» 4.26% و«أرامكس» 0.9% فيما استقر «العربية للطيران».

وحل «أرابتك» في المرتبة الثانية من حيث النشاط بسيولة 40.67 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 34.4 مليوناً، وحقق «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 3.84%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر تراجعاً 4.26%، واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصاف 16.25 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.43% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.72%، فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.81% و«أبوظبي التجاري» 0.4%، ونزل قطاع العقار 1% مع هبوط «الدار» 1.16% و«رأس الخيمة العقارية» 0.52%، وهبط قطاع الاتصالات 0.6% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما تراجع قطاع الطاقة 2% مع هبوط «طاقة» 4.32% و«دانة غاز» 1.39% و«أدنوك للتوزيع» 1.27%. فيما صعد قطاع الاستثمار 4.4% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 5.72% و«الواحة كابيتال» 0.22% مع هبوط «إشراق» 4.94%.

وهيمن «العالمية القابضة» بنحو 23.4 مليون درهم وحقق أكبر وتيرة صعود بنسبة 5.72% تلاه «الدار» 21.17 مليوناً، ثم «أبوظبي الأول» 20.2 مليوناً، فيما كان «إشراق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.94%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصاف 38 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصاف 3.4 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصاف 8.9 ملايين درهم، فيما عمد المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصاف 3.4 ملايين درهم، ونحو الشراء بسوق أبوظبي، بصاف 8.9 ملايين درهم.

إفصاحات

› يعقد مجلس إدارة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» اجتماعاً طارئاً في 10 أغسطس الجاري لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.

› دعت شركة «طيران أبوظبي» المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتأكد من وجود أسمائهم كمستحقين للتوزيعات مع ضرورة موافاة الشركة، وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات عليه تقديم بعض المستندات ليتسنى صرف الأرباح.

› أعلنت «دار التكافل» تغيير موعد اجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقادها في 9 أغسطس الجاري، ليصبح في 26 أغسطس 2020.

› سجلت شركة «دبي للتأمين» أرباحاً صافية بقيمة 33 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 43.4 مليون درهم في الفترة المقارنة من 2019.

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