إطلاق عمليات تسوية الدرهم الإماراتي في منصة «بنى» للمدفوعات العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مصرف الإمارات المركزي وصندوق النقد العربي اتفاقية لإطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي في منصة «بنى» للمدفوعات العربية.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للجهود التي بذلها كل من فريق المصرف المركزي وفريق عمل منصة «بنى»، لربط الأنظمة وإجراء الاختبارات واستكمال الإجراءات خلال الشهور الماضية لتضمين الدرهم الإماراتي كأول عملة تسوية في المنصة.

وأعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بإطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي، وتقديره وامتنانه لمعالي محافظ المصرف المركزي على دعمه المتواصل لمنصة «بنى» للمدفوعات العربية وعلى تعاون كبار المسؤولين والموظفين في المصرف في استكمال إجراءات تضمين الدرهم الإماراتي كأول عملة في منصة «بنى» للمدفوعات وتشجيع مشاركة البنوك التجارية فيها.

كما جدد تطلعه لإطلاق عمليات التسوية للعملات العربية الأخرى التي تم الإعلان عن تضمينها في المنصة. ويُمكَّن إطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي، البنوك العاملة في الدول العربية والمشاركة في منصة «بنى» من تسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود التي تتم بالدرهم وتخفيض كلفتها.

ويستحوذ الدرهم الإماراتي على نسبة كبيرة من المدفوعات العربية نظراً لكونه أكبر عملة عربية يتم تداولها عبر الحدود في العالم العربي، إذ تتجاوز حصة المعاملات بالدرهم أكثر من 13 في المائة من إجمالي المعاملات المالية العربية البينية (لا يشمل ذلك تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة).

وتمثل «بنى» منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

تهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

حلول دفع حديثة

وتقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. وتسهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

والمنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

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