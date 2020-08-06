«داماك» تكشف حصص التملك بـ «مطرح للتطوير»

المصدر: (دبي - البيان)

قالت «داماك العقارية» إنه فيما يتعلق بإعادة هيكلة حصص التملك في شركة «مطرح للتطوير السياحي»، فإن المعاملة تم إبرامها من قبل شركة «داماك إنترناشيونال ليمتد»، المشروع المشترك بين داماك العقارية بنسبة 20% ومجموعة دايكو المملوكة لحسين سجواني بنسبة 80%.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي، أمس، أن «داماك إنترناشيونال» أنهت اتفاقها مع الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران» بخصوص إعادة تطوير الأراضي حول ميناء السلطان قابوس في مسقط.

وكجزء من اتفاقية إنهاء المشروع المشترك، ستتولى شركة «عمران» ملكية كامل شركة «مطرح للتطوير السياحي» التي تم إنشاؤها لتنفيذ إعادة التطوير، عن طريق استحواذها على ملكية شركة «داماك إنترناشيونال» البالغة 70% والتي تمتلك حصتها من خلال شركة «بورت إنفستمنت ليمتد».

وأشارت الشركة إلى أن شركة «عمران» ستحصل على الحصص بالقيمة المذكورة في اتفاقية الشركاء والتي ستعوض إلى حد ما «داماك إنترناشيونال» عن الأعمال المنجزة حتى الآن.

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