سوق دبي يربح 1.5 مليار بدعم العقار والبنوك والاستثمار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع صعود سوق دبي بمكاسب سوقية ناهزت 1.5 مليار درهم بدعم رئيسي من عمليات شراء انتقائية استهدفت أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما هبط سوق أبوظبي طفيفاً مع نزول أسهم الاتصالات والطاقة بفعل جني الأرباح وذلك رغم توجه المستثمرين الأجانب والمؤسسات نحو الشراء.

وصعد سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي بنحو 0.65% إلى 2078.79 نقطة مع ارتفاع العقار والبنوك والخدمات والاستثمار والنقل، فيما هبط سوق أبوظبي 0.14% عند 4318 نقطة مع تراجع الاستثمار والاتصالات والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 530 مليون درهم، منها 388.7 مليوناً في دبي و141.24 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 600 مليون سهم، موزعة بواقع 527.46 مليوناً في دبي و71.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال 7492 صفقة. واستحوذت 3 أسهم في دبي وهي: «الاتحاد العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«أرابتك» على 51% منها بما يعادل 270.7 مليون درهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.34% و«إعمار للتطوير» 1.44% و«إعمار مولز» 3.1% و«الاتحاد العقارية» 5.88% و«ديار» 0.69% فيما انخفض «أرابتك» 4.95%.

وصعد قطاع البنوك 0.11% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.88%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.52%، وزاد قطاع الاستثمار 0.25% بعد صعود «سوق دبي المالي» 1.22% فيما نزل «شعاع كابيتال» 0.89% واستقر «دبي للاستثمار»، ونما قطاع النقل هامشياً 0.01% بعد ارتفاع «الخليج للملاحة» 0.4% فيما استقر «أرامكس» و«العربية للطيران».

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط بنحو 100 مليون درهم. وحقق أكبر ارتفاع بنحو 5.88%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 90 مليوناً، ثم «أرابتك» 80 مليون درهم، وكان الأكثر انخفاضاً بنحو 4.95%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصاف 4.2 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع الاتصالات 0.6% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع الطاقة 0.58% بفعل هبوط «طاقة» 3.47% بعد مكاسب كبيرة في الجلسات الماضية، بينما صعد «دانة غاز» 0.56% واستقر «أدنوك للتوزيع»، ونزل قطاع الاستثمار 2.62% مع نزول «العالمية القابضة» 2.55% و«إشراق» 4.97% و«الواحة كابيتال» 2.34%.

وصعد قطاع البنوك 0.2% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي الإسلامي» 0.54% فيما هبط «أبوظبي التجاري» 0.4%، وزاد قطاع العقار 1.64% مع ارتفاع «الدار» 1.76% بينما استقر «رأس الخيمة العقارية».

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط بنحو 22.7 مليون درهم، تلاه «طاقة» 22.11 مليوناً، ثم «أبوظبي الأول» 20.4 مليون درهم. وحقق «سيراميك رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 3.08%، فيما كان «إشراق» الأكثر انخفاضاً 4.97%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصاف 12.93 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي مليون درهم، ونحو البيع بدبي بنحو 100 ألف درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بأبوظبي بصافي مليون درهم، ونحو الشراء بدبي بصافي 100 ألف درهم.

إفصاحات

› أعلن البنك العربي المتحد استقالة سانجيف دوريجا المدير المالي اعتباراً من 1 أغسطس الجاري.

› أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» تعيين أمجد ثابت في منصب الرئيس التجاري اعتباراً من 3 أغسطس الجاري.

› دعت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل مارس 2015، لضرورة موافاة الشركة في حالة استحقاق أية توزيعات ليتسنى صرف الأرباح، حيث سيتم اعتباراً من 14 فبراير 2021 تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي ستكون مسؤولة عن صرفها عند المطالبة بها.

› قالت «السلام القابضة» إن «الدسر الدولية للتجارة العامة والمقاولات» التابعة لها، أبرمت عقداً لبيع 22.5 مليون سهم من أسهم شركة «بيت الأعمال القابضة» بقيمة 3.8 ملايين دينار كويتي.

› تصدر الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» قراراً بالتمرير غداً لتغيير موعد انعقاد الجمعية العمومية من يوم 26 أغسطس إلى يوم 2 سبتمبر القادم، إلى جانب النظر في تعديل جدول أعمال العمومية.

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