3.6 مليارات يوان أكبر إصدار لبنك أبوظبي الأول بسندات فورموزا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول عن قيامه أخيراً بإصدار مزدوج لسندات فورموزا بقيمة 3.6 مليارات يوان، ما يجعل من هذه الصفقة الأكبر من نوعها لمؤسسة مصرفية غير صينية، وأكبر إصدار لسندات فورموزا المقومة باليوان الصيني.

ورغم فترة العطلات في المنطقة، نجح بنك أبوظبي الأول في استقطاب سيولة دولية قوية بلغت أكثر من 3.6 مليارات يوان صيني، ليتمكن من زيادة حجم الإصدار المستهدف من 1 مليار يوان إلى مستوى قياسي بلغ 3.6 مليارات يوان. وقد مكن هذا الإدراج المزدوج لإصدار بنك أبوظبي الأول من تحقيق طلب قوي من قبل المستثمرين في تايوان ومختلف أنحاء آسيا.

ويعتبر البنك من أبرز المؤسسات المالية في الإصدارات المنتظمة لسندات فورموزا، وأحد الأسماء المرموقة في سوق السندات الصينية؛ حيث تمكن البنك من جمع 1.4 مليار يوان صيني في إصدار مماثل قام به في شهر يونيو الماضي.

وحظي الإصدار بنجاح استثنائي، حيث فاقت قيمته قيمة الإصدار السابق الأكبر من نوعه، إصدار كريدي أجريكول في 2016 والذي بلغ 2.67 مليار يوان صيني، وقدم عائدات بلغت 3.4 % باليوان الصيني، الأمر الذي مكننا من تحقيق نسبة تسعير تنافسية مقارنة مع أسواق أخرى.

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