«الواحة كابيتال» تتحول إلى الأرباح وتسجّل أداءً قياسياً في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «الواحة كابيتال» أمس نتائجها المالية للنصف الأول 2020. وبلغ إجمالي الدخل 571.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 8,5 أضعاف إجمالي الدخل المسجل للربع الثاني 2019 والبالغ 60,0 مليون درهم.

وبلغ صافي الأرباح (العائدة إلى مالكي الشركة) 267,2 مليون درهم بالمقارنة بخسارة صافية بواقع 124,4 مليون درهم في الربع الثاني 2019.

بالرغم من المشهد الاقتصادي الصعب بفعل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سجلت الشركة في الربع الثاني 2020 أداءً يعد الأقوى بين نتائج الأداء الربعية، الأمر الذي يساهم وبقوة في نتائج الشركة لبقية العام عموماً.

ويأتي ذلك بعد التغييرات الرئيسة في الإدارة العليا للشركة في عام 2019. وواصلت وحدة إدارة الأصول تحقيق عائدات أعلى من معدلات السوق، بينما تمكنت وحدة الاستثمارات الخاصة من تحسين مكانتها الاستثمارية بدرجة كبيرة مقارنةً بالفترة السابقة.

وتأثرت التوقعات المبكرة لنتائج الشركة بجائحة «كوفيد 19» مع تبنيها استراتيجية نمو قوية خلال النصف الأول من عام 2020. فقد عكست النتائج المالية الاستثنائية للربع الثاني قوة ومتانة الشركة على المدى الطويل. وكان لافتاً بين القرارات المتخذة خلال هذه الفترة البدء ببرنامج استثماري للشركات المدرجة في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى نحو 120 مليون دولار أمريكي عبر شرائح عدة.

ويشمل هذا البرنامج، الذي يستمر حتى النصف الثاني من العام، حيازة الأقلية في شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات بما يتيح التمثيل للإدارة التنفيذية والمرونة القصوى للفترة الاستثمارية.

وانتهت وحدة إدارة الأصول من إنشاء صندوق جديد يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في أوائل النصف الثاني 2020. وجاء ذلك استجابةً للطلب القوي من جانب المستثمرين على مثل هذه الخدمات الاستثمارية، وانعكاساً لرغبة فريق الوحدة في توسيع نطاق منتجاتها المقدمة بالاستناد إلى النجاح المتواصل لصناديقها الحالية.

وبالنسبة للنتائج المالية للنصف الأول 2020 فقد بلغ إجمالي دخل الشركة 221,4 مليون درهم، وهذا يتماشى مع دخل الفترة السابقة البالغ 249,2 مليون درهم، وجاء ذلك مدفوعاً بالدخل الذي حققته وحدة إدارة الأصول. كما بلغت إيرادات الربع الثاني 571,3 مليون درهم.

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