عروض حصرية على حلول التمويل للمواطنين من «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

يقدم «الإمارات الإسلامي» باقة من العروض الحصرية المتميزة للمتعاملين من مواطني الدولة. وفي إطار العرض الساري حتى 30 سبتمبر 2020 يقدم البنك للمواطنين تمويل السيارات بمعدلات مرابحة جذابة تبدأ من 1.99% سنوياً.

ويمكن للمواطنين الراغبين بتمويل المنازل تحقيق وفورات كبيرة بفضل تخفيض رسوم المعاملات بنسبة 50% خلال الفترة. كما يمكن للمواطنين الراغبين بالحصول على التمويل الشخصي الاستفادة من معدلات الربح المخفضة بدءاً من 2.55% سنوياً، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من مبالغ التمويل الكبيرة والمعاملات السريعة وتأجيل الدفعات حتى شهرين.

ويقدم «الإمارات الإسلامي» بطاقة «إماراتي» الائتمانية مجاناً مدى الحياة مع 25 ألف ميل «سمارت مايلز» والعديد من المزايا الاستثنائية التي تشمل ما يصل إلى 3.75 أميال «سمارت مايلز» مقابل كل درهم يتم إنفاقه باستخدام البطاقة. وعلاوة على ذلك، توفر البطاقة ميزة «الشراء الفوري» التي تتيح للمتعاملين استبدال أميال «سمارت مايلز» في أي مكان حول العالم.

والدخول المجاني لأكثر من 1000 صالة في المطارات الدولية، وخدمة صف السيارات مجاناً في مواقع مختارة في الإمارات، واسترداداً نقدياً يصل إلى 25% عند التسوق لدى أكثر من 1500 علامة تجارية عبر الإنترنت من خلال «سوق الاسترداد النقدي»، البوابة الإلكترونية الحصرية المصممة لأعضاء برنامج بطاقات الإمارات الإسلامي والكثير غير ذلك.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: ندرك تماماً احتياجات المتعاملين الإماراتيين. وترحيباً باستئناف النشاط الاقتصادي في الإمارات، نؤكد لمتعاملينا من مواطني الدولة أننا حاضرون دائماً لدعمهم أكثر من أي وقت مضى ولتمكينهم من تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم المالية. ونحن على ثقة بأن عروضنا هذه ستقدم قيمة كبيرة للمواطنين وستساعدهم على تلبية احتياجاتهم المصرفية والحياتية بأسلوب مرن وسريع.

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