205 ملايين أرباح «دبي للاستثمار» النصفية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دبي للاستثمار» عن تحقيق أرباح صافية 205 ملايين درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، مقارنةً مع 353 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى الانخفاض في الأرباح الصافية بشكل رئيسي إلى المكاسب التي تحققت لمرة واحدة من عملية استحواذ في الفترة السابقة، إلى جانب تأثير جائحة «كوفيد 19».

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»: تشير نتائج النصف الأول إلى تمتع «دبي للاستثمار» بدرجة كافية من المرونة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة والصعبة، وقد كانت استثمارات الشركة الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات، ونموذج أعمالها القوي، من العوامل الرئيسية في مواجهة تداعيات تفشي جائحة «كورونا».

وأضاف أننا نقوم بمراجعة هيكل التكلفة للشركة ونطمح للمزيد من التحسن، بينما نواصل جهودنا لضمان مواصلة تحقيق نمو طويل الأجل.

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