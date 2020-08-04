الأسهم تربح 16 مليار درهم وقيمتها نحو التريليون

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عزز تحسن معنويات المستثمرين من مكاسب الأسهم المحلية في أولى جلساتها عقب عطلة عيد الأضحى لتربح 16 مليار درهم، مدعومة بمكاسب البنوك وسهم «طاقة» الذي تواصل النشاط عليه متصدرا المركز الثاني بقيمة 25.7 مليون درهم وصعد بالحد الاقصي خلال الجلسة بحدود 15% قبل أن يغلق علي ارتفاع 8.27% عند 1.44 درهم بالغاً أعلى مستوياته منذ مارس 2014. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 955 مليار درهم متجهة نحو التريليون درهم.

وارتفع سوق دبي 0.7% إلى 2065.32 نقطة مع ارتفاع البنوك والتأمين والاستثمار، وزاد سوق أبوظبي 0.45% عند 4324.14 نقطة بدعم البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة. واستقطبت الأسهم سيولة 405 ملايين درهم منها 277.15 مليوناً في دبي و127.87 مليوناً في أبوظبي.

واستحوذت 4 أسهم هي: «الاتحاد العقارية» و«أرابتك» و«أبوظبي الأول» و«طاقة» على نحو نصف السيولة بنسبة 47% بواقع 188.6 مليون درهم. وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.54% على وقع مكاسب «دبي الإسلامي» 1.06% و«الإمارات دبي الوطني» 2.26%، وصعد قطاع الاستثمار 1.27% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.75% و«شعاع كابيتال» 1.81%، وزاد قطاع النقل 0.28% مع صعود «أرامكس» 1.22%. وتصدر «الاتحاد العقارية» النشاط بنحو 94.6 مليوناً مستحوذاً على 34% من سيولة دبي.

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.53% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.73% و«أبوظبي التجاري» 0.4%، ونما قطاع الطاقة 1.57% بدعم صعود «طاقة».

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