3.5 % نمو عدد الشركات العاملة في دبي بالنصف الأول

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت خريطة الأعمال التابعة لاقتصادية دبي ارتفاع إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي من 166942 شركة في النصف الأول 2019 إلى 172741 في النصف الأول 2020، بنمو 3.5%، وذلك بحسب بيانات اقتصادية دبي لرخص الأعمال السارية، بما لا يشمل الشركات العاملة في المناطق الحرة.

تعكس هذه الأرقام استمرار دبي في تعزيز جاذبيتها كونها وجهة مثالية للأعمال برغم التحديات، التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) على العالم، ويأتي نمو إجمالي الشركات العاملة في الإمارة دليلاً على ثقة مجتمع المال والأعمال في قدرة دبي على تجاوز المرحلة الراهنة بنجاح ومواصلة العمل على خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في كل القطاعات، بالتزامن مع تطوير البيئة الملائمة للأعمال.

وسجلت الأنشطة المهنية أكبر نمو في عدد الشركات مقارنة مع باقي الأنشطة، حيث ارتفع عدد الرخص الفاعلة المتخصصة بالأنشطة المهنية من 49685 رخصة في يونيو 2019 إلى 59704 رخصة في يونيو 2020، بنمو 20%، وارتفعت حصتها من إجمالي أنشطة الرخص الفاعلة في الإمارة إلى 34.5% بحلول النصف الأول مقارنة بـ 29.7% في النصف الأول 2019.

واستحوذت الأنشطة التجارية على النسبة الأكبر من أنشطة الشركات الفاعلة في دبي بحصة تصل إلى 62%، حيث بلغ عدد رخص الأعمال الفاعلة والمتخصصة في النشاط التجاري 107378 رخصة في يونيو الماضي. ويبلغ عدد الرخص الفاعلة في النشاط الصناعي 3046 رخصة، فيما يعمل ضمن النشاط السياحي 2613 رخصة فاعلة. وبحسب بيانات اقتصادية دبي، يصل إجمالي عدد المستثمرين في ملكية الرخص الفاعلة في دبي في يونيو إلى 568379 مستثمراً.

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