11 أغسطس توزيع أرباح «اتصالات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» البدء بتوزيع الأرباح المرحلية بواقع 15 فلساً للسهم الواحد عن الربع الثاني من العام الجاري من الثلاثاء 11 أغسطس الجاري. وقالت «اتصالات» في إفصاح لسوق أبوظبي إن التوزيع سيكون من خلال بنك أبوظبي الأول الوكيل الحصري لتوزيع أرباح الشركات المدرجة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ونوهت إلى أن تاريخ إغلاق سجل الأرباح كان أمس ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو الثلاثاء 28 يوليو وتاريخ الاستبعاد هو الأربعاء 29 يوليو الماضي.

وسيقوم البنك بتوزيع الأرباح على المساهمين عن طريق إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية، ويجب على المساهمين لتسلم أرباحهم تحديث بياناتهم البنكية من خلال تطبيق «سهمي» للمساهمين المودعة أسهمهم في السوق، وغير المودعة أسهمهم في السوق عن طريق زيارة أي فرع من فروع أبوظبي الأول.

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