المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 31 شركة عاملة بسوق دبي المالي على 76% بما يعادل 6.89 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في يوليو الماضي البالغة 9.07 مليارات. وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة، حيث بلغت حصتها 1.16 مليار ما يعادل 12.81%، وجاءت «بي إتش مباشر للخدمات المالية» ثانية بـ 1.14 مليار بنسبة 12.61%.

وحلت في المركز الثالث «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ 982.8 مليوناً بنسبة 10.83%، تلتها «الرمز كابيتال» 719.09 مليوناً بنسبة 7.92%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» 669.8 مليوناً بنسبة 7.38%، ثم «أرقام سيكيوريتيز» 631.01 مليوناً بنسبة 6.95%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» 472.8 مليوناً بنسبة 5.21%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 430.9 مليوناً بنسبة 4.75%.

وجاءت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» تاسعة بـ 430.9 مليوناً بنسبة 4.75%، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» 369.2 مليوناً بنسبة 4.07%.

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