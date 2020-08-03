10 شركات وساطة تستأثر بـ %76 من تداولات سوق دبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 31 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 76% أو ما يعادل 6.89 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في يوليو والبالغة نحو 9.07 مليارات درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة بحصة نحو 1.16 مليار درهم ما يعادل 12.81%، وجاءت «بي اتش مباشر للخدمات المالية» ثانية بنحو 1.14 مليار درهم أو 12.61% من إجمالي قيم التداول في السوق.

صدارة

وحلت في المركز الثالث «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 982.8 مليون درهم بنسبة 10.83%، تلتها «الرمز كابيتال» بنحو 719.09 مليون درهم بنسبة 7.92%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 669.8 مليون درهم بنسبة 7.38%، ثم «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 631.01 مليون درهم بنسبة 6.95%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بحصة 472.8 مليون درهم بنسبة 5.21% تلاها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 430.9 مليون درهم بنسبة 4.75%.

وفي المركز التاسع جاءت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 430.9 مليون درهم ونسبة 4.75%، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 369.2 مليون درهم بنسبة 4.07%، ثم «سيكو للوساطة المالية» بنحو 308.45 ملايين درهم بنسبة 3.4%، يتبعها «الضمان للأوراق المالية» بنحو 277.6 مليون درهم أو ما يعادل 3.06%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بحصة 2.84% تعادل 258.05 مليون درهم.

حصص

بلغت حصة شركة «شعاع للأوراق المالية» نحو 2.54% تعادل 230.4 مليون درهم، ثم «دار التمويل للأوراق المالية» بنحو 212.08 مليون درهم بحصة 2.34% و«المشرق للأوراق المالية» بنسبة 1.86% تعادل 168.7 مليون درهم، و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بحصة 1.59% أو 144.69 مليونا.

وبلغت حصة «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 1.45% أو ما يعادل 131.29 مليونا و«الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 1.43% تعادل 129.7 مليونا.

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