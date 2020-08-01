أفضل أداء شهري للذهب في 4 سنوات ونصف

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفع الذهب أمس محققاً أفضل أداء شهري في نحو 4 سنوات ونصف السنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1967.53 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعد أن أوقف سلسلة مكاسب استمرت على مدى 9 جلسات أول من أمس وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1961.30 دولاراً.

وارتفع الذهب نحو 10% منذ بداية الشهر الجاري محققاً أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ فبراير 2016 وصعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولاراً يوم الثلاثاء الماضي.

وصعدت الفضة 0.3% إلى 23.62 دولاراً مسجلة أفضل أداء شهري على الإطلاق بارتفاع 30% مع تلقيها دعماً إضافياً من آمال بانتعاش الأنشطة الصناعية. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 903.87 دولارات وربح البلاديوم 0.3% إلى 2090.01 دولاراً.

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