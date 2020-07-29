"دبي للذهب والسلع" تعيّن عبدالله الهرموزي رئيساً لقسم التواصل المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع تعيين عبدالله الهرموزي رئيساً لقسم المشاركة والتواصل المجتمعي، حيث سيتولّى في منصبه الجديد مسؤولية الإشراف على شؤون التوعية الإعلامية والتواصل الاجتماعي والمبيعات، والعمل الوثيق مع الإدارة العليا لإبلاغ الأعضاء الحاليين والمحتملين بأهمية منتجات البورصة بشكل ملائم.

وسيقوم الهرموزي، الذي انضم إلى بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2015 كرئيس لقسم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدور مهم في جهود بورصة دبي للذهب والسلع لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات. وفي منصبه السابق، عمل الهرموزي بشكل وثيق مع مجموعة عائض حسين بن دعجم، ومجلس الذهب العالمي، ومجموعة من علماء الشريعة والمؤسسات المالية الإسلامية، وساهم بشكل رئيسي في إعداد وإطلاق وتطوير عقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2018.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: أظهر عبدالله منذ بداية رحلته معنا قبل خمس سنوات، التزاماً نادراً ومثالياً تجاه البورصة وحقّق نجاحات بارزة، لا سيما من خلال دوره الأساسي في إطلاق عقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وهو العقد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون والوحيد من نوعه في العالم. وكلنا ثقة بأنه سيواظب في هذا المنصب الجديد على مساعدتنا في مسار التقدم، والمضي بنا قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة.

وقال عبدالله الهرموزي، رئيس قسم المشاركة والتواصل المجتمعي في بورصة دبي للذهب والسلع: "يشرفني تولي هذا المنصب خلال هذه الفترة المهمة للغاية في تاريخ بورصة دبي للذهب والسلع، الذي تميز بنمو مذهل مع تحطيم أرقام قياسية عديدة في السنوات القليلة الماضية. وقد تعاونت البورصة أخيراً مع الجامعة الأمريكية في الشارقة لإعداد وتطوير الجيل القادم من المهنيين من خلال برنامج تدريب داخلي مميز. وليست تلك المبادرة الملهمة سوى البداية، وأنا حريص على الاستمرار في تمهيد الطريق لعقد شراكات إضافية على المستويين المحلي والإقليمي. لدينا فريق استثنائي واستراتيجية نمو فريدة، وأتطلع إلى تكريس مهاراتي وخبرتي في هذا المنصب الجديد لزيادة مشاركة المستثمرين وتحديد الفرص الجديدة وضمان مواصلة زخمنا الإيجابي المتزايد".

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