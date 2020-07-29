"عُمان للتأمين" تستحوذ بالكامل على "دبي ستار سيجورتا أي. أس."

المصدر: البيان الإلكتروني

استحوذت شركة عُمان للتأمين، على شركتها التابعة "دبي ستار سيجورتا أي. أس." بالكامل، وذلك عن طريق الحصول على نسبة 49% إضافية من رأس المال المُصدر والمستحق.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم الأربعاء، إن "دبي ستار سيجورتا أي. أس" تشرع تحت لواء الإدارة الجديدة، في بناء سياسة تركز على أعمال الخطوط التجارية المؤسسية لتلبية متطلّبات سوق التأمين على الإنشاءات والممتلكات والحوادث المتنامية في تركيا.

وأضافت أن هذه الخطوة ترمي إلى ترسيخ مكانة الشركة وقدرتها على التنويع الجغرافي علاوة على حضورها في دولة الإمارات وسلطنة عمان، وهذا ما سيبرزه هذا الاستحواذ الذي سيتيح الفرصة للوصول إلى الأسواق الأوروبية واستكشافها.

يشار إلى أن شركة عُمان للتأمين قامت عام 2012 بشراء 51 % من حصص "دبي ستار سيجورتا"، والتي كانت وكالة تأمين على السيارات كائنة في إسطنبول، تركيا.

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