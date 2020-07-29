4.8 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الأول» النصفية

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الأول 4.8 مليارات درهم خلال النصف الأول بانخفاض 24% مقارنة بـ 6.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2019 فيما عزز البنك من قوة الميزانية العمومية والسيولة ومعدلات رأس المال خلال هذه الفترة وشهد مؤشرات جيدة لجودة الأصول.

وسجل 2.4 مليار درهم صافي أرباح في الربع الثاني، في حين سجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً 11% بفضل المرونة التي يتسم بها البنك وهو ذات المعدل الذي سجلته المجموعة خلال الربع الأول.

وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية النصفية 9.4 مليارات درهم مقارنة بـ10.1 مليارات بالنصف الأول من 2019 وبلغت قيمة التكاليف التشغيلية 2.6 مليار درهم بانخفاض 3% مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة إلى 1.8 مليار درهم وحافظ البنك على قوة السيولة ومعدلات رأس المال وجودة الأصول وبلغ إجمالي الأصول 866 مليار درهم، بارتفاع 12% مقارنة بالربع الثاني من 2019 وحقق البنك مستوى سيولة قوياً ومعدلات تمويل عالية حيث بلغ معدل تغطية السيولة 129% وبلغ معدل القروض المتعثرة 3.9% في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 91%.

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