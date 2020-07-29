اقتصادية دبي والإمارات دبي الوطني يطلقان «اعرف عميلك» بالبلوك تشين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية (اقتصادية دبي) وبنك الإمارات دبي الوطني، أمس، جاهزيتهما الكاملة لبدء تشغيل منصة «اعرف عميلك» القائمة على تقنية «بلوك تشين» في الإمارات المبادرة الرامية لتسهيل انضمام الشركات إلى قواعد عملاء البنوك بأسلوب رقمي آمن وفتح حساب مصرفي على الفور ومشاركة بيانات العملاء بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية عبر تقنية بلوك تشين المتقدمة. وتحظى المبادرة بدعم «نور بلوك»، الشركة الرائدة القائمة على «بلوك تشين».

ويتوقع للمبادرة التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في فبراير 2020 أن تتحول إلى منظومة متكاملة على مستوى الدولة لتبادل بيانات العملاء الموثقة. ويحظى المشروع بدعم «دبي الذكية» والمصرف المركزي الذي يلعب دوراً تنظيمياً محورياً في المبادرة. وفي هذه الأثناء، يعمل بنك دبي التجاري؛ وبنك أبوظبي التجاري؛ وبنك إتش إس بي سي؛ وبنك رأس الخيمة الوطني على التجهيز لإطلاق المنصة في القريب العاجل.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: جاهزون لانطلاق المنصة، إذ أصبحت تضم أكثر من 120 شركة أدرجها بنك الإمارات دبي الوطني ولديها حسابات مصرفية فعالة. وتعد هذه إحدى المبادرات المشاركة في أجندة الرقم واحد لنموذج دبي التي ترتكز على تحسين تجربة المتعامل.

وبإطلاق المرحلة الأولى، نقلت اقتصادية دبي جميع التراخيص التجارية الفعالة إلى المنصة، والتي تمثل تقريباً أكثر من 40٪ من إجمالي التراخيص التجارية الفعالة في الإمارات. وإضافة إلى تلقي طلبات جديدة لفتح الحسابات، أصبح بمقدور المؤسسات المالية المشاركة الاستفادة من المنصة لسحب بيانات عملائها بسلاسة وتلقي التحديثات الفورية السريعة لهذه البيانات.

وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا أن نكون أول مؤسسة مصرفية تتعاون مع «اقتصادية دبي» في وتستكمل استعداداتها لإطلاق منصة «اعرف عميلك».

وانطلاقاً من حرصنا المتواصل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في الدولة، نفخر بالإعلان عن جاهزية نموذجنا الفعلي الأول لاستخدام المنصة، والذي يتيح للعملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية فتح الحسابات المصرفية على الفور عبر تطبيق البنك الرقمي للأعمال E20.

رؤية استباقية

قال استياناكس كاناكاكيس، الرئيس التنفيذي لشركة «نور بلوك»: تعّد الإمارات سبّاقة عالمياً على صعيد تطبيق منظومة شاملة قائمة على تقنية «بلوك تشين». وهناك رؤية الاستباقية طموحة بالامارات كواحدة من أولى الدول التي تتخذ خطوات رائدة نحو بناء اقتصاد رقمي.

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