سوق دبي يواصل مكاسبه للجلسة الثالثة بدعم العقار والاستثمار

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية مع صعود سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي بدعم العقار والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي بضغط البنوك والاتصالات. وتجاوزت السيولة حاجز 570 مليوناً مع تركز 25% منها على أسهم «أرابتك» و«طاقة» و«أبوظبي الأول».

وارتفع سوق دبي 0.19% إلى 2065.3 نقطة مع ارتفاع العقار والاستثمار والسلع، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.15% عند 4324.32 نقطة مع هبوط البنوك والاتصالات والتأمين والصناعة. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 576 مليون درهم منها 420 مليوناً في دبي و150 مليوناً في أبوظبي. وجرى تداول 516 مليون سهم، موزعة بواقع 391.5 مليوناً في دبي و124.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 8083 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.91% مع صعود «أرابتك» 14.65% و«إعمار العقارية» 1.56% و«إعمار للتطوير» 0.96%، بينما انخفض «داماك» 0.95% و«ديار» 2.11% و«إعمار مولز» 0.73% و«الاتحاد العقارية» 2.7%، ونما قطاع الاستثمار 1.62%. وهبط قطاع البنوك 0.32% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.44% فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.79%، ونزل قطاع النقل 0.62%.

وتصدر «أرابتك» النشاط بسيولة 85.5 مليون درهم كما حقق أكبر ارتفاع بنحو 14.66%، تلاه «غلفا للمياه» مستقطباً 71.6 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 35.4 مليوناً، فيما سجل «السلام القابضة» أكبر انخفاض بنحو 3.04%، ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصاف 10 ملايين، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بهبوط قطاع البنوك 0.15% بعد انخفاض «أبوظبي التجاري» 2.33%، فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.27% واستقر «أبوظبي الأول»، وهبط قطاع الاتصالات 0.47% متأثراً بنزول «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع العقار 0.52%، وزاد قطاع الطاقة 1.9%. وزاد قطاع الاستثمار 0.2%. وتزعم «طاقة» النشاط بسيولة 29.9 مليونا وحقق أكبر ارتفاع بـ11.5%، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 28.3 مليوناً، ثم «العالمية القابضة» 15 مليون درهم ليغلق عند 32.58 درهماً، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.39%، وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصاف 18.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

65.1

أعلن بنك الفجيرة الوطني نتائجه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020. وبلغ صافي الربح 65.1 مليون درهم، بانخفاض قدره 81.% مقارنة بـمبلغ 357.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019 بعد استيعاب المستوى المرتفع من المخصصات المطلوبة لاستيعاب ظروف السوق الاستثنائية. (الفجيرة - البيان)

إفصاحات

› انخفضت أرباح «مصرف عجمان» إلى 42.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح قدرها 87.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

› انخفضت أرباح مجموعة «أغذية» إلى 42.97 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة بنحو 83.33 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

› أعلنت شركة الخليج لصناعات الدوائية «جلفار» نجاحها في تخفيض رأس المال المصدر إلى 655.22 مليون درهم عن طريق إلغاء 503.27 ملايين سهم من أسهم الشركة، وزيادته بقيمة 500 مليون درهم ليصبح 1.15 مليار.

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