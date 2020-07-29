الاتحاد لائتمان الصادرات تدعم سيراميك رأس الخيمة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، تقديم حلول مالية وتأمينية لشركة سيراميك رأس الخيمة، لدعم خططها نحو النمو على الصعيد العالمي.

ومن شأن هذه الحلول المالية التي ستقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات أن تعزز تنافسية سيراميك رأس الخيمة على الصعيد العالمي، وتُرسخ موقعها الرائد في هذا المجال، تماشياً مع استراتيجيتها نحو النمو.

والجدير بالذكر أن شركة سيراميك رأس الخيمة توظف ما يزيد على 12.000 موظف من 40 دولة، وذلك داخل وخارج الإمارات.

ووقعت شركة سيراميك رأس الخيمة بوليصة شاملة لحماية الائتمان، والتي من شأنها أن تحميها ضد المخاطر التجارية مثل إفلاس المشتري أو تخلفه عن السداد، وكذلك من المخاطر السياسية التي قد تنشأ في البلدان التي تعمل فيها.

والحد من المخاطر التي قد تواجهها شركة سيراميك رأس الخيمة سيساعدها على دخول أسواق عالمية جديدة، لا سيما أنها تقدم منتجاتها إلى ما يزيد على 150 دولة من خلال فروعها المتواجدة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى أستراليا.

ومن خلال الاستفادة من حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، ستتمكن شركة سيراميك رأس الخيمة من الحصول على تمويلات أكبر من البنوك، ممّا يدعم خططها التي تهدف إلى تحقيق النمو.

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