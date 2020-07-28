سوقا أبوظبي ودبي يعتمدان «بي إتش مباشر» مفوضاً معتمداً وموفر سيولة على صندوق شیمیرا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، اعتمادها مفوضاً وموفر سيولة على صندوق شیمیرا الأساسي، من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وذلك ضمن الصندوق الفرعي الأول المتداول «شیمیرا ستاندرد أند بورز الإمارات المتوافق مع الشريعة الإسلامية».

ويعد الصندوق هو أول صندوق متداول من نوعه بترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، ويتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. إلى جانب أنه الأول في الإمارات الذي يقدم مؤشراً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين.

قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش مباشر»، يسعدنا تسجيلنا مفوضاً معتمداً لتوفير السيولة على صندوق شیمیرا الأساسي، إذ يتيح الصندوق للمستثمرين التداول بمرونة وشفافية.

والتي تعزز بدورها الخدمات والمنتجات الاستثمارية النوعية التي نقدمها للمستثمرين والعملاء. وتابع: الصندوق يُمكّن المستثمرين من الاستفادة من الاقتصاد الإماراتي، الذي يتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب أن الصندوق سيجذب مجموعة من المستثمرين، إذ يوفر نهجاً استثمارياً نوعياً، يزيد من عوائد الاستثمار في المستقبل.

وشركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، برأس مال مدفوع قدره 564 مليون درهم، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمنتجات الاستثمارية لعملائها، من خلال منصات التداول التقنية الآمنة.

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