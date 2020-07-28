إدراج أسهم زيادة رأسمال "جلفار" في حسابات المستثمرين

المصدر: وام

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدارة المقاصة والتسوية والايداع التابعة له قامت بإدراج أسهم زيادة رأس مال شركة الخليج للصناعات الدوائية والبالغة 500 مليون سهم في حسابات المستثمرين اعتبارا من اليوم.

وأكد السوق في تعميم أصدره اليوم أن الأسهم تم ايداعها في الحساب المحدد من قبل المستثمرين عند الاكتتاب بها.

وكانت شركة "جلفار" أعلنت في وقت سابق عن تجاوز القيمة الاجمالية لحقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال والبالغة 500 مليون درهم بأكثر من ضعفي القيمة المطلوبة.

ومن المقرر استخدام أموال حقوق الاكتتاب التي تم جمعها وفقا لتأكيدات الشركة لدعم تنفيذ خططها في تنمية أعمالها وسداد القروض الحالية وتلبية احتياجات رأس مال العمل لديها ..وسيتضمن ذلك الاستثمار تطوير المنتجات، وتعزيز عمليات مراقبة الجودة الصارمة التي تم طرحها في عام 2019.

وستتمكن الشركة بدعم من هذه الإيرادات المحافظة على ميزانية جيدة ستوفر لها إمكانات النمو الجديدة في السوق.

وكان بنك أبوظبي الأول تسلم إدارة المعاملات، بينما تسلمت شركة معتوق بسيوني وإبراهيم دور الاستثماري القانوني.

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