"سلامة للتأمين" تنال الموافقة رسمياً على زيادة تملك الأجانب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، اليوم الثلاثاء، عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة نسبة تملك الأجانب في أسهمها من 25% إلى 49%.

وقالت الشركة في افصاح نشر على سوق دبي المالي، إنها تواصلت مع شركة دبي للإيداع للبدء بالإجراءات اللازمة لتفعيل قرار الزيادة.

وأضافت أنها ستفصح عن قرار التفعيل فور تطبيقه على أنظمة وموقع السوق.

كان مساهمو "سلامة" قد أقروا في مايو الماضي زيادة نسبة تملك الأجانب في رأسمال الشركة من 25% إلى 49%، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة، الذي بموجبه يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات والخليج عن 51% من رأس المال، وألا تزيد نسبة مساهمة الأجانب على 49%.

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